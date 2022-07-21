Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» совместно с полицией, МЧС, ФСИН и вооруженными силами в очередной раз выезжали на поиски без вести пропавшего 20 марта Валерия Князева. Всего в поиске,

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» совместно с полицией, МЧС, ФСИН и вооруженными силами в очередной раз выезжали на поиски без вести пропавшего 20 марта Валерия Князева. Всего в поиске, прошедшем 13 июля, приняли участие более 200 человек. За день поисковые группы прошли 176,12 км, но найти следов пропавшего известного ведущего так и не удалось. Валерий Князев