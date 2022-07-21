«За такие деньги даже сарай не купить!». Именно так жители этого аварийного дома во Владимире прокомментировали решение суда о размере компенсации за выселение из здания. Среди них –

«За такие деньги даже сарай не купить!». Именно так жители этого аварийного дома во Владимире прокомментировали решение суда о размере компенсации за выселение из здания. Среди них – Ефросинья Аристова. Вместе с супругом она проживает в комнате площадью 20 квадратных метров. Еще 11 квадратов – это места общего пользования. В том числе душ и уборная.