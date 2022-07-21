Начальник УМВД по городу Владимира Илья Исаченко рассказал, что за первое полугодие 2022 года жители областного центра отдали мошенникам более 40 млн рублей. Чаще всего, по словам полковника,

Начальник УМВД по городу Владимира Илья Исаченко рассказал, что за первое полугодие 2022 года жители областного центра отдали мошенникам более 40 млн рублей. Чаще всего, по словам полковника, жертвами аферистов становятся люди пожилого возраста. «Они хуже ориентируются в мире новых технологий и привыкли безоговорочно доверять всем, кто произносит слова «социальная служба» или «полиция», просит помощи