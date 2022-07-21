Он похитил у клиентов более 1,5 млн рублей.

Во Владимире 46-летний мужчина обвиняется в семи эпизодах мошенничества. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.С апреля 2017 по ноябрь 2019 года он заключил договоры на выполнение работ по строительству домов и объектов, принадлежащих семи потерпевшим. При этом фигурант не намеревался выполнять свои обязательства, а контракты заключались так, чтобы затруднить попытки клиентов взыскать заплаченные деньги.Создавая видимость успешной работы, аферист использовал постоянно меняющихся рабочих, а также низкокачественные материалы, которые доставлялись на стройку лишь для выполнения первоначальных работ. Ни один объект так и не был достроен, а фигурант похитил более 1,6 млн рублей.«Вину в инкриминируемых преступлениях он не признал. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Владимира. Мужчине грозит шесть лет колонии», - резюмировали в надзорном ведомстве.