Сельские дети будут ходить в сад поблизости! В поселке Андреево местные власти собирались расформировать в детском саду группу среднего возраста. Ситуация изменилась после приезда нашего

Сельские дети будут ходить в сад поблизости! В поселке Андреево местные власти собирались расформировать в детском саду группу среднего возраста. Ситуация изменилась после приезда нашего телеканала. Напомним, речь идет об одном из корпусов детсада. Его планировалось закрыть и малышей распределить по другим корпусам. Один находится на другом конце сельского поселения, а другой вообще в другом