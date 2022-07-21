Сидит мужик в кафе. Квасит. Мимо проходит монашка. Ловит взгляд мужика и
говорит укоризненно:
- Как ты можешь прожигать свою жизнь в этом пристанище блуда и разврата!
- Да нет тут никакого разврата, сестра...
- Анна, - гневно отвечает монашка.
- Да, Анна. Все нормально. Я просто пью.
- И это противно Господу, - говорит монашка.
- Ты сама-то, сестра Анна, пробовала хоть раз? - спрашивает мужик.
- Hет! - возмущенно восклицает монашка.
- Как же ты можешь утверждать? - спрашивает мужик. - Вот, я сейчас куплю тебе выпивку, и ты попробуешь...
- Hикогда! Чтобы люди увидели, как монашка пьет спиртное?
- Я попрошу, чтобы тебе налили в чашку, - говорит мужик.
Монашка неохотно соглашается. Мужик подходит к стойке и говорит:
- Слышь, дай мне два стакана в
еще анекдот!