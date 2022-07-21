Незаконно проникнув в частный дом местной жительницы, фигурант похитил принадлежащие женщине мобильный телефон и денежные средства.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).В ходе следствия установлено, что в ноябре прошлого года обвиняемый перелез через забор и через незапертую дверь проник в частный дом, расположенный на улице Островского районного центра. Воспользовавшись тем, что хозяйка спала, фигурант забрал лежащий на столе мобильный телефон и похитил из кошелька около полутора тысяч рублей.Похищенный телефон злоумышленник планировал продать.Обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась в полицию. Женщина оценила причиненный материальный ущерб в 8 800 рублей.Впоследствии продавец торговой точки по продаже мобильных телефонов опознала в предоставленной оперативниками ориентировке мужчину, пытавшегося сдать на реализацию гаджет.Неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений местный житель был задержан и дал признательные показания. Похищенный телефон изъят.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.