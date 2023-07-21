О предстоящих работах рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

О предстоящих работах рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.По его словам, проект предусматривает строительство проезда от бокового проезда Дмитровского шоссе до бульвара Академика Ландау. Запланирована реконструкцию участка трассы по направлению движения в сторону улицы Академика Флерова и бульвара Академика Ландау.Строители возведут проезд, соединяющий бульвар Академика Ландау с Дмитровским шоссе. На пересечениях участков установят светофор.Глава Москомэкспертизы Анна Яковлева отметила, что проектом предусмотрено автоматизированное управление дорожным движением в рамках интеллектуальной транспортной системы. Специалисты установят дорожный контролер и две поворотные IP-видеокамеры на светофоре.Для маломобильных граждан обустроят тротуары и пешеходные дорожки, пониженный бордюрный камень и наземные тактильные указатели. На участке реконструкции появятся временные дорожные знаки, движение пешеходов будет организовано по тротуарам.В столице ежегодно строят около 100 километров дорог. С 2011 года в Москве построили 359 искусственных сооружений (мосты, тоннели, эстакады) и 291 внеуличный пешеходный переход.Основой транспортного каркаса столицы является система хордовых магистралей. Она включает Московский скоростной диаметр (МСД), который объединил Юго-Восточную и Северо-Восточную хорды.Протяженность МСД составит 68 километров. Это один из крупнейших проектов дорожного строительства в мире. Трасса объединит основные вылетные магистрали Москвы, уменьшит количество пробок на дорогах и улучшит экологическую ситуацию.МСД уже сегодня входит в десятку самых популярных дорог столицы. Каждый день по его основному участку — Северо-Восточной хорде — проезжает около 260 тысяч машин.Напомним, что автомобильного моста через затон Новинки. Он свяжет набережную Марка Шагала с Южнопортовым районом и создаст маршрут, альтернативный участку Третьего транспортного кольца. Готовность объекта составляет 90%.Вместе со строительством моста специалисты формируют прилегающую к объекту дорожную сеть и благоустраивают прилегающую территорию. Новый мост разгрузит участки Третьего кольца, Варшавского шоссе и проспекта Андропова.