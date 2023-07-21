За жизнь младенца боролись медики, но спасти его не удалось. Он умер сегодня утром, сообщили в ГИБДД. Напомним, речь идет об ужасной аварии, которая случилась 20 июля, в Муроме. 23-летняя мама с

За жизнь младенца боролись медики, но спасти его не удалось. Он умер сегодня утром, сообщили в ГИБДД. Напомним, речь идет об ужасной аварии, которая случилась 20 июля, в Муроме. 23-летняя мама с коляской перебегала дорогу в неположенном месте. В одну секунду случилось непоправимое – малыш оказался в кустах. Коляску с младенцем сбила машина. Еще вчера