За жизнь младенца боролись медики, но спасти его не удалось. Он умер сегодня утром, сообщили в ГИБДД. Напомним, речь идет об ужасной аварии, которая случилась 20 июля, в Муроме. 23-летняя мама с
<a href="https://33live.ru/novosti/21-07-2023-8-mi-mesyachnyj-malysh-kotoryj-postradal-v-avarii-v-murome-pogib-v-reanimacii.html" target="_blank">8-ми месячный малыш, который пострадал в аварии в Муроме, погиб в реанимации</a> - За жизнь младенца боролись медики, но спасти его не удалось. Он умер сегодня утром, сообщили в ГИБДД. Напомним, речь идет об ужасной аварии, которая случилась 20 июля, в Муроме. 23-летняя мама с
[url=https://33live.ru/novosti/21-07-2023-8-mi-mesyachnyj-malysh-kotoryj-postradal-v-avarii-v-murome-pogib-v-reanimacii.html]8-ми месячный малыш, который пострадал в аварии в Муроме, погиб в реанимации[/url] - За жизнь младенца боролись медики, но спасти его не удалось. Он умер сегодня утром, сообщили в ГИБДД. Напомним, речь идет об ужасной аварии, которая случилась 20 июля, в Муроме. 23-летняя мама с