Общественники прошлись по городу с рейдом, чтобы привлечь внимание чиновников проблеме.

Во Владимире активисты ОНФ обнаружили заброшенный разваливающийся дом на улице Большой Московской. Общественники прошлись по городу с рейдом, чтобы привлечь внимание чиновников проблеме.«Здание на Большой Московской - 27 «А» представляет реальную угрозу безопасности для людей. Фундамент здания разрушается, а разбитые стекла, торчащие из окон, могут в любой момент упасть на прохожих», - сетуют представители президентского движения.Кроме того, окна не закрыты, поэтому любой желающий может проникнуть внутрь.Все замечания переданы в компетентные органы.