Правительство Владимирской области внесло в Законодательное Собрание законопроект о дополнительной мере поддержки при рождении малыша.

Правительство Владимирской области внесло в Законодательное Собрание законопроект о дополнительной мере поддержки при рождении малыша. Об этом губернатор региона Александр Авдеев сообщил на личной странице в соцсети ВК.Новоиспечённые родители смогут выбрать между подарочным набором из самых нужных для ребёнка вещей и выплатой в размере 10 тыс. рублей. Деньги, по словам руководителя, небольшие, но они пригодятся молодой семье из Владимирской области. В будущем эту сумму планируется увеличить.«Надеемся на депутатскую поддержку нашей инициативы. Тогда семьи смогут получать подарки для появившихся на свет с 1 октября 2023 года», - написал Александр Авдеев.