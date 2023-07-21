Автоматические камеры хранения нового поколения появились на железнодорожных вокзалах Владимира,...

Автоматические камеры хранения нового поколения появились на железнодорожных вокзалах Владимира, Коврова и Мурома.Автоматические камеры хранения нового поколения стали доступны посетителям железнодорожных вокзалов во Владимире, Коврове и Муроме, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.В отличие от обычных камер хранения, используя новый сервис пассажиры оплачивают не количество багажных мест, а время пользования ячейкой. Стандартной, средней или большой - зависит от величины багажа. При этом действует гибкая система оплаты с почасовой тарификацией. При использовании автоматических камер пассажир не теряет время, стоя в очередях, сам выбирает и оплачивает ячейку через терминал - банковской картой, наличными или с помощью кьюар-кода.