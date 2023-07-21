Услуги предоставляются бесплатно.

За шесть месяцев 2023 года вокзалах Горьковской железной дороги специализированную помощь получили около 11,5 тысячи маломобильных пассажиров. Это на 32% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает пресс-служба компании.Заявки на оказание помощи на вокзалах принимают в Центре содействия мобильности. Больше всего заявок поступило в Нижнем Новгороде (2538 пассажира), Кирове (2327), Казани (1049) и Ижевске (796).Все услуги оказываются бесплатно. Так, в соответствии с заявкой сотрудники Центра встречают на вокзале пассажиров с ограниченными возможностями, помогают оформить билеты, помогают при передвижении по территории вокзала и посадке в поезд. При необходимости могут предоставить каталку для лежачих больных или кресло-коляску, помочь с транспортировкой багажа.Центр содействия мобильности работает круглосуточно без выходных. Заявку можно оставить за трое суток до поездки, но не меньше чем за 24 часа.