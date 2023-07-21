32-летняя Татьяна Плаксина – единственная дочь певицы Любови Успенской – человек всесторонне развитый. Она увлекается живописью, в коллаборации с дизайнером Аникой Керимовой создала великолепную коллекцию одежды, работает преподавателем йоги. Но и поет он тоже хорошо. В этом могли убедиться зрители музыкального фестиваля Белые ночи Санкт-Петербурга. Молодая певица за кулисами дала эксклюзивное интервью Дни.ру.

32-летняя Татьяна Плаксина – единственная дочь певицы Любови Успенской – человек всесторонне развитый. Она увлекается живописью, в коллаборации с дизайнером Аникой Керимовой создала великолепную коллекцию одежды, работает преподавателем йоги. Но и поет он тоже хорошо. В этом могли убедиться зрители музыкального фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга". Молодая певица за кулисами дала эксклюзивное интервью "Дни.ру".Татьяна, у Вас почти готов дебютный альбом – знаю, что его выпуск уже находится в финальной стадии. А как же личная жизнь, когда о ней подумаете?Сейчас для работа и карьера – это самое важное для меня. А с личным – как Бог даст. Мама меня не торопит, не спешит выдать замуж. Мы же не где-то в деревне (улыбается). Наверное, мой мужчина уже родился, но пока до меня не дошел. Когда он придет, я пойму, что это он.А быть дочерью суперзвезды Любови Успенской – это ноша или награда?И то, и другое – все зависит от обстоятельств. Конечно, такое родство предполагает больше ответственности. Я понимаю, что на меня смотрят более критично, оценивают, сравнивают, завидуют. И часто бывает много негатива в мой адрес.Как не реагировать на него? Как не сломаться под потоком бесконечного хейта?Я со временем научилась, хотя и не сразу. Это своего рода закалка. Сейчас уже не обращаю внимание на злые языки.Только что Вы с мамой были на отдыхе. Как провели время?Это была закрытая территория, где нас никто не видел. Море, пирс, шикарная погода! Получился достойный отдых после напряженного года. Впереди много работы!