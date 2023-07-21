Детям войны – не только статус, но и реальную поддержку. Именно эта тема стала центральной в ходе общения депутата Госдумы от КПРФ Ольги Алимовой с участниками общественного регионального

Детям войны – не только статус, но и реальную поддержку. Именно эта тема стала центральной в ходе общения депутата Госдумы от КПРФ Ольги Алимовой с участниками общественного регионального движения «Дети войны». Встреча прошла во владимирском Музее военного детства. Напомним, согласно региональному закону к «Детям войны» относятся те, кому на 3 сентября 1945 года не исполнилось