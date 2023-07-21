Политики обсудили вопросы социально-экономического развития региона

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий посетил Владимирскую область и встретился с губернатором Александром Авдеевым.Как рассказал глава региона в своем Telegram-канале, особое внимание на встрече уделили теме выстраивания новой логистики в условиях санкций.«Ориентируемся на коридор Восток–Запад, который пройдёт через Владимирскую область с открытием М-12, на партнёрство со странами Ближнего Востока, Северной Африки», - резюмировал Александр Авдеев.Кроме того, говорили о внутреннем туризме и здравоохранении. Леонид Слуцкий отметил прогресс в решении накопившихся проблем и поддержал открытие филиала медвуза.Напомним, Леонид Слуцкий список ЛДПР на выборах депутатов Заксобрания.