Из Гусь-Хрустального в зону специальной военной операции отправлен гуманитарный груз для наших...

Из Гусь-Хрустального в зону специальной военной операции отправлен гуманитарный груз для наших бойцов.В зону специальной военной операции для наших земляков направлен очередной гуманитарный груз. На сей раз- из Гусь-Хрустального.Все самое необходимое отвезли в формирования, в которых служат бойцы из Владимирской области, а также в медицинский батальон. Гуманитарный груз сформирован по заявкам военнослужащих. Как отмечают в мэрии Гусь-Хрустального, "груз собирали не одни, присоединились и другие муниципалитеты".- От всех военнослужащих огромное спасибо вам за помощь. Мы её очень ценим! Победа будет за нами!И очередной груз направлен из нашего региона в Шебекино Белгородской области, пострадавший от обстрелов ВСУ. Пиломатериалы, доска и брус пойдут на восстановление крыш повреждённых объектов. Материалы при содействии исполкома "Единой России", глав Кольчугинского и Меленковского района выделили предприниматели этих территорий. Доставлен груз транспортом ДСУ-3.