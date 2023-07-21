К началу учебного года в Гусь-Хрустальном отремонтируют аварийные крыши сразу двух школ - второй и...

К началу учебного года в Гусь-Хрустальном отремонтируют аварийные крыши сразу двух школ - второй и седьмой. Напомним, вопрос по текущим кровлям был задан губернатору Александру Авдееву во время майской прямой линии. Тогда глава региона взял ситуацию на личный контроль. Как идут ремонтные работы, оценила наша съемочная группа.- Здесь придется нам, конечно, не только стену шпаклевать, потолок, но и менять оконный блок.Наталья Мироедова, директор школы № 2, показывает фронт внутренних ремонтных работ. Весенняя протечка повредила потолки и стены практически по всему второму этажу. Учебный год дети заканчивали в главном корпусе - в этом занимается только младшее звено. 430 ребят. Рассадить за парты другой школы такое количество детей - задача, что называется, со звездочкой. Ее решила вторая смена. Мера временная и неудобная, потому с ремонтом крыши тянуть нельзя.Наталья Мироедова, директор школы №2 г.Гусь-Хрустальный:- Уже в марте началась подготовка сметной документации. В июне мы уже подписали контракт с подрядчиком.- Сломали старую кладку - она обрушилась. Сейчас новенькую кладем.Здесь вода и кирпич точит. Потому сразу после кровли спортзала решено заменить и часть стены пристройки. На главной крыше демонтирован старый утеплитель, продолжаются разборка и обрешетка.Антон Пылёнков, гендиректор компании-подрядчика:- Погодных условиях при хороших мы постараемся выполнить работу, чтобы дети первого сентября текущего года пошли в свои учебные классы именно в это здание.Цена контракта - 8 миллионов 400 тысяч. Большая часть - областные средства. Здание построено в 1937 году. И школа включена в федеральную программу капремонта, но его придется ждать. Не менее двух лет. Вопрос по школе был задан в мае губернатору Александру Авдееву во время прямой линии. Глава региона взял ситуацию на контроль. Вместе с Михаилом Максюковым - депутатом Заксобрания. Было решено не просто профинасировать работы, но и максимально ускорить этот процесс.Алексей Соколов, глава г.Гусь-Хрустальный:- Чтобы все необходимые соглашения между министерством образования, муниципалитетом были заключены. То есть это все было сделано очень очень быстро. И все это позволило нам быстро провести торги, быстро приступить к ремонтным работам. Повторюсь, если бы не вот эта помощь, мы бы до сих пор на конкурсе были, на торгах.Еще быстрее удалось приступить к ремонту кровли седьмой школы. Местная история похожа, как и сами здания. Но здесь обновленный объект должны сдать 25 августа.Михаил Максюков, депутат Законодательного собрания Владимирской области:- Капитальные ремонты наших образовательных учреждений сейчас предусмотрены областным бюджетом. Эти деньги приходят в муниципалитеты. Однако, полагаю, что нужно, как минимум, не снижать этот темп финансирования еще несколько лет. А в идеале - увеличить его, чтобы не получать вот таких внеплановых проблем с крышами. Ведь речь идет о наших детях.Перекрытия у обеих школ, говорят ремонтники, сделаны на совесть - выдержали даже многолетние протечки. Новые крыши свою первую проверку пройдут этой осенью. Официальный срок сдачи второй школы - конец сентября.Кристина Иванова, Илья Хлудов, Вести "Владимир".