На всякий пожарный. В Министерстве лесного хозяйства области рассказали о том, как борются с возникновением возгораний в лесах. К середине июля обстановка спокойная, действующих лесных

На всякий пожарный. В Министерстве лесного хозяйства области рассказали о том, как борются с возникновением возгораний в лесах. К середине июля обстановка спокойная, действующих лесных пожаров нет. Однако это не значит, что погода не приподнесёт сюрпризы, поэтому с начала года на территории лесного фонда региона продолжается активная противопожарная работа. В том числе было устроено более