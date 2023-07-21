10-бальные пробки сковали перекресток улицы Горького и Лыбедской магистрали

Огромный затор образовалась во Владимире вечером 21 июля из-за ДТП на мосту через Клязьму. ДТП зафиксировал сервис Яндекс-Карты.10-бальные пробки тянутся от улицы Горького и Лыбедской магистрали до пересечения Судогодского шоссе и улицы Зеленой. Водители, попавшие в затор на перекрестке улицы Горького и Лыбедской магистрали сообщают, что из-за скопления машин невозможно проехать даже на зелёный свет.Рекомендуем водителям учитывать дорожную ситуацию и заранее продумать объезд.