Мошенник из Петушков выманил у своих знакомых почти три миллиона рублей.
Житель Петушков...
Мошенник из Петушков выманил у своих знакомых почти три миллиона рублей.
Житель Петушков обвиняется в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах.
Судом установлено, что в 2013 году житель Владимира под предлогом оказания помощи своей знакомой в приобретении квартиры в Москве, путем мошеннических действий завладел ее деньгами, на сумму более 1, 4 миллиона рублей. Свои обязательства он не выполнил и потратил деньги на свои нужды. Об этом сообщает
Позже злоумышленник убедил женщину приобрести для него автомобиль, стоимостью более 900 тысяч рублей. Впоследствии, транспортное средство он оформил на его сожительницу.
Кроме того, в августе 2014 года обвиняемый под предлогом помощи в приобретении автомобиля, выманил 380 тысяч рублей у местного жителя, обратившийся к нему через общих знакомых. Деньги также потратил в свою пользу.
Уголовное дело прокурором района направлено в Петушинский районный суд для рассмотрения по существу.
Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.
Фото pxfuel.com