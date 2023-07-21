Мошенник из Петушков выманил у своих знакомых почти три миллиона рублей. Житель Петушков...

Мошенник из Петушков выманил у своих знакомых почти три миллиона рублей.Житель Петушков обвиняется в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах.Судом установлено, что в 2013 году житель Владимира под предлогом оказания помощи своей знакомой в приобретении квартиры в Москве, путем мошеннических действий завладел ее деньгами, на сумму более 1, 4 миллиона рублей. Свои обязательства он не выполнил и потратил деньги на свои нужды. Об этом сообщаетПозже злоумышленник убедил женщину приобрести для него автомобиль, стоимостью более 900 тысяч рублей. Впоследствии, транспортное средство он оформил на его сожительницу.Кроме того, в августе 2014 года обвиняемый под предлогом помощи в приобретении автомобиля, выманил 380 тысяч рублей у местного жителя, обратившийся к нему через общих знакомых. Деньги также потратил в свою пользу.Уголовное дело прокурором района направлено в Петушинский районный суд для рассмотрения по существу.Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.Фото pxfuel.com