44-летнюю жительницу Владимирской области приговорили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

44-летнюю жительницу Владимирской области приговорили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Инцидент произошёл в ночь с 17 на 18 января 2023 года на вокзале в Александрове. Дама была пьяна и затеяла конфликт с бродягой, который расположился в зале ожидания. Причиной ссоры стал категорический отказ бомжа купить ей спиртные напитки. Преступница схватила нож и вонзила его мужчине в грудь. Бродяга получил тяжёлую рану, но выжил.Суд признал женщину виновной и осудил на 3 года и 4 месяца заключения в колонии общего режима.