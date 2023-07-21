Народные приметы на 22 июля. Как правильно провести день Панкратия и Кирилла, чтобы в доме было...

Народные приметы на 22 июля. Как правильно провести день Панкратия и Кирилла, чтобы в доме было благополучие и достаток.22 июля 2023 года в народном календаре отмечается день Панкратия и Кирилла.В это время на грядках появляются первые огурцы. Существовал интересный обычай. Хозяйка должна была скрытно от всех членов семьи сорвать первый огурец и закопать его в тайном месте на огороде, где его никто не найдёт. Чтобы в следующем году урожай стал ещё больше.Самым первым огурец из нового урожая должен попробовать младший из семьи, чтобы все огурцы уродились вкусными и хрустящими.Что можно делать в день Панкратия и Кирилла?Принято отправляться за черникой, готовить пироги с этой ягодой, компоты. Кроме того, после сбора приступают к заготовкам из черники на зиму.Праздник Панкратия и Кирилла должен пройти тихо, спокойно, без ссор, тогда и добрые отношения сохранятся до конца года.Хороший день для переезда. На новом месте жизнь будет в радость.Что нельзя делать в день Панкратия и Кирилла?Нельзя ругаться с родителями. Даже если они не правы, лучше промолчать.Нельзя отказывать в просьбах о помощи или в милостыне. Можно оказаться на месте просящего.Нельзя занимать в долг — отдавать придётся с большим трудом.Народные приметы на 22 июля 2023 годаМного черники в лесах — зима предстоит суровая.Черника до сих пор не созрела — к холодной осени.Утром нет тумана, роса мелкая — к ливню в течение дня.Моросящий дождь — ненастье затянется.Утром небольшой дождь прошёл — день будет солнечным.