21 июля в СМИ прогремела траурная новость. Артисты всех мастей оплакивают легенду – умер выдающийся певец и музыкант, который любил жизнь, даже сражаясь с тяжелым недугом. Всего за две недели до дня рождения скончался Тони Беннетт.

21 июля в СМИ прогремела траурная новость. Артисты всех мастей оплакивают легенду – умер выдающийся певец и музыкант, который любил жизнь, даже сражаясь с тяжелым недугом. Всего за две недели до дня рождения скончался Тони Беннетт.Шоу-бизнес прощается с одним из самых ярких представителей поп– и джазового искусства. Не стало обладателя 19 премий Гремми, истинного служителя своего дела с огромной творческой биографией. Тони Беннетт умер в 96 лет на фоне борьбы с болезнью Альцгеймера.У певца остались четверо детей от двух женщин. В 2007 году артист заключил брак со Сьюзен Кроу, которая на 40 лет его моложе. Сейчас знаменитости открыто выражают соболезнования родным и близким покойного. Усопший был авторитетной и высоко почитаемой личностью в Америке. На последних концертахв Нью-Йорке два года назад он выступал вместе с Леди Гагой.Помимо музыки,Тони Беннеттувлекался живописью, а также проявлял социальную активность, будучи сторонником демократии. Что и говорить, шоу-бизнес потрясла смерть выдающегося человека. Найл Роджерс, Джо Бонамасс, Нэнси Синатра эмоционально отреагировали на новость о кончине знаменитого коллеги.На личной странице покойной звезды 21 июля появилась заметка: "Тони покинул нас сегодня, но недавно он все еще пел за своим пианино, а последней стала песня "Из-за тебя" — его первый хит №1. Тони, благодаря тебе, твои песни навсегда в наших сердцах".