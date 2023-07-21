Неоднократно судимому жителю Петушков грозит реальный срок за убийство и 20 краж. Неоднократно...

Неоднократно судимому жителю Петушков грозит реальный срок за убийство и 20 краж.Неоднократно судимый 30-летний житель Петушинского района обвиняется в совершении преступлений, а именно в убийстве знакомого и совершении 20 краж. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Следственного Комитета по Владимирской области.Следствием и судом установлено, что 28 февраля 2022 года во время распития алкоголя у виновного произошел конфликт со знакомым. Злоумышленник нанес приятелю не менее трех ударов ножом. От полученных ранений потерпевший скончался в больнице на следующий день.Кроме того, с ноября 2021 года по февраль 2022 года обвиняемый совершил 20 краж из дачных домов. Ущерб, причиненный потерпевшим более 350 тысяч рублей.Несмотря на то, что осужденный вину не признал, следователем были собраны доказательства для вынесения обвинительного приговора в отношении злоумышленника.Виновного приговорили к 11 годам тюрьмы в исправительной колонии строгого режима.Фото pxfuel.com