Новый законопроект в сфере туризма губернатору презентовал во Владимирской области председатель...

Новый законопроект в сфере туризма губернатору презентовал во Владимирской области председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.Глава региона Александр Авдеев заинтересовался "туристическим бонусом". Сегодня новый законопроект в сфере туризма губернатору презентовал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Делегация партии прибыла в область с официальным визитом.На встрече с Александром Авдеевым лидер ЛДПР подчеркнул: у Владимирский области огромный туристический потенциал, развивать его нужно по многим направлениям. Причем, не только в Суздале и Муроме. И новый законопроект о введении "туристического бонуса" - налогового вычета за турпутевки по России - будет этому способствовать, уверен Слуцкий. На встрече также обсудили "больную тему" - здравоохранение. Председатель ЛДПР подчеркнул, проблемы типичны для многих регионов страны. Александр Авдеев поделился с ним первыми итогами работы по сокращению кадрового дефицита. Так, за год нехватку врачей удалось сократить на 12 процентов.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- У нас общие задачи для решения проблем социального характера, общие задачи для решения вопросов развития регионов, поэтому, я думаю, вне зависимости от фракции, каждый вносит свой вклад для того, чтобы в России была стабильная обстановка и планы на развитие.Леонид Слуцкий, председатель ЛДПР:- Нащупали много задач - весьма острых. В том числе, в сфере здравоохранения. СКЛЕЙКА. Мы получаем много обращений от жителей области. На эти вопросы, на нерешенные задачи и проблемы обратили внимание губернатора и его команды. Будем работать. И поскольку мы совсем недалеко, Москва и Владимир, будем бывать во Владимире почаще.После Леонид Слуцкий провел встречу с активом регионального отделения партии. Где отметил, что необходимо активнее развивать работу с молодежью. Добавим, лидер либерал-демократов сегодня также посетил Владимирскую епархию, волонтерский "Рокот-центр33" и Суздальскую поликлинику.