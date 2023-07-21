Появились подробности гибели ребенка в ДТП во Владимирской области. 8-месячный малыш, коляску с...

Появились подробности гибели ребенка в ДТП во Владимирской области.8-месячный малыш, коляску с которым на полном ходу сбил автомобиль в Муроме, скончался в больнице.Видео страшной аварии появилось в соцсетях. Напомним, ДТП произошло накануне в районе парка 50-летия советской власти в Муроме. Водитель автомобиля "КИА" наехал на коляску, в которой мать везла сына. Женщина вышла на проезжую часть в неустановленном месте, вблизи пешеходного перехода. Один автомобиль остановился, второй же затормозить не успел.По факту трагедии продолжается проверка.