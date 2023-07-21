Директор Владимирского филиала университета выразил глубокие соболезнования родным и близким

Доктор экономических наук Валерий Кретинин скончался на 74 году жизни. Об этом сообщил директор Владимирского филиала РАНХиГС Вячеслав Картухин.Валерий Алексеевич работал в системе государственной и муниципальной службы более 35 лет. На его счету более 200 научных работ, опубликованных в нашей стране и за рубежом, в том числе 35 монографий и учебных пособий.Во Владимирском филиале РАНХиГС Валерий Кретинин читал лекции и проводил практические занятия по различным дисциплинам.Вячеслав Картухин от всего коллектива университета выразил глубокие соболезнования родным и близким.