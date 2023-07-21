Пьяный житель Муромского района угнал за одну ночь сразу два автомобиля. Житель Муромского района...

Пьяный житель Муромского района угнал за одну ночь сразу два автомобиля.Житель Муромского района обвиняется в совершении двух преступлений, а именно в угоне сразу двух автомобилей за одну ночь.Следствием установлено, что злоумышленник ранее отбывал наказание в исправительной колонии, где работал в гараже и знал, как можно проникнуть на его территорию. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.20 мая 2023 года мужчина, находясь в нетрезвом виде и без водительских прав, пришёл в гараж, взял на столе ключи от автомобиля «Шевроле Нива», сел в него и поехал из поселка Пакино в сторону Коврова.Проезжая по дороге, примерно в 800 метрах от въезда в поселок обвиняемый съехал в кювет, оставил автомобиль и скрылся.Этой же ночью он пришёл на стоянку, принадлежащую той же исправительной колонии, где сел в автомобиль «КАМАЗ». Затем он завел двигатель, оставленными в зажигании ключами и начал на нем движение по тому же маршруту.Позже его остановили сотрудники ГИБДД «Ковровский».Уголовное дело направлено в Ковровский городской суд для рассмотрения по существу.Фото pxfuel.com