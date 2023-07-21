Синоптики рассказали стоит ли ждать жаркую погоду в субботу 22 июля. Специалисты признались, что в...

Синоптики рассказали стоит ли ждать жаркую погоду в субботу 22 июля.Специалисты признались, что в связи с перепадами погоды, дать даже краткосрочный прогноз крайне сложно.Однако понятно, что жары точно ждать не стоит. Точно также не будет и сильных дождей.До конца июля температура воздуха будет колебаться между +20 - 24 градусами.Завтра, 22 июля, Небо будет ясным до позднего вечера.Воздух прогреется до 22 градусов.Ветер на пике - до 4 метров в секунду.Атмосферное давление 743-745 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыВ этот день пробуют первые огурцы с грядки. День назывался черничным, поскольку с 22 июля начинался сбор черники. «Черника уводит от живота лихо», она «врачует язву желудка, чистит кровь, восстанавливает работу печени».А если этот день жаркий, то в декабре следует ожидать сильных холодов.Фото: https://www.pxfuel.com