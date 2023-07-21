Совет представительных органов муниципальных образований оценил уровень развития Собинского...

Совет представительных органов муниципальных образований оценил уровень развития Собинского района.А опыт Собинского района оценил Совет представительных органов муниципальных образований. На что сегодня территория делает ставку, расскажет Мария Платанюк.Плавательный бассейн в Собинке. Проект, который сделал массовый спорт доступным. Физкультурно-оздоровительный комплекс отвечает самым современным требованиям. Спорт, экономика, туризм. Устойчивое развитие всех сфер. Собинскому району есть, чем поделиться, подчёркивает Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания. Именно Собинский район принимает Совет представительных органов муниципальных образований, действующий при региональном парламенте.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Очень важно, когда встречаются главы городов и районов, председатели Советов народных депутатов и обмениваются тем опытом, который у них наработан. Обмениваются и проблемами, которые есть в каждом городе, районе. Вместе вырабатываем пути решения проблем. Особенно системных проблем для всей территории Владимирской области.Решения не оседают на бумаге. Все они направляются губернатору, правительству области, иногда- на федеральный уровень. С поручением Александра Авдеева- максимально вовлечь жителей в формирование программы развития региона на местах справляются успешно, подчёркивает Дмитрий Лызлов, первый заместитель губернатора. Итог- предложения, которые помогут улучшить жизнь в территориях. Они входят в программы и наказы.Дмитрий Лызлов, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Депутатский корпус активно включился в эту работу. На текущий момент поступило более 400 предложений. Многие из них набрали свыше полутора тысяч голосов. Предположим, набережная в Коврове, спортивный центр в Камешковском районе.Ещё один важный вопрос- взаимодействие местных органов власти с госфондом "Защитники Отечества", созданного Указом Президента. С региональным филиалом фонда областной парламент недавно заключил соглашение.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Мы попросили всех председателей Советов народных депутатов, глав органов местного самоуправления тесно взаимодействовать с социальными координаторами, которые работают в городах и районах области. Мы рекомендовали главам приглашать их на заседания Советов народных депутатов и оказывать всевозможную помощь и поддержку.Участники Совета осмотрели все социально значимые объекты как на территории Собинки, так и за её пределами. Прошли и "литературным маршрутом". К Солоухину- значит в Алепино! В музей русского писателя на его малой родине едут отовсюду. И дороги в районе тоже должны быть на уровне.Александр Разов, глава администрации Собинского района:- Я надеюсь, этот год станет переломным, когда до каждого населённого пункта будет проведена дорога с твёрдым покрытием. И в ближайшей перспективе наша задача-сделать благоустройство.Речь не только о городах. Но и о глубинке. Алепино, Фетинино, Черкутино... "Дойти" нужно до этих и других небольших сёл. Чтобы деревня жила.Мария Платанюк "Вести-Владимир".