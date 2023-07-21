Кит поприветствовал туристов водяным фонтаном.

Кит поприветствовал туристов водяным фонтаном.Интересная история приключилась с гражданами, посетившими Аргентину. В начале июля они попали в сезон дождей и не могли вдоволь насладиться красотами побережья. Однако за длительное ожидание туристы были вознаграждены уникальным зрелищем и памятными кадрами.Пред ними во время плавания на катере предстал дружелюбный кит. Он подплыл довольно близко к лодке и поприветствовал незнакомцев фонтаном из воды. "В какой-то момент он прямо-таки станцевал для нас", – отметил автор видео.