Владимирстат сообщает, что в стране до 7 августа проводится выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия

Владимирстат сообщает, что в стране до 7 августа проводится выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения. На территории Владимирской области оно затронет 550 домашних хозяйств в городской и сельской местности. Они находятся во Владимире, Муроме, Коврове, Вязниках, Киржаче, Юрьев-Польском, Меленках и Лакинске, посёлках Головино и Андреево