Светлана Неплох, руководитель пилотного проекта Не навреди! рассказала об итогах проекта по...

Светлана Неплох, руководитель пилотного проекта "Не навреди!" рассказала об итогах проекта по профилактике конфликтов в здравоохранении.Минздрав региона и некоммерческая организация "Центр конструктивных решений" подвели итоги совместного проекта по профилактике конфликтов в здравоохранении.Порядка двухсот сотрудников, руководителей медучреждений и будущих медиков прошли курсы "управления гневом". Так ли легко прийти к согласию - в теории и на практике?К чему приводят конфликты в больничных стенах? И почему не только доктор, но и пациент должен проявить эмпатию? Поговорили с руководителем пилотного проекта "Не навреди!" Светланой Неплох.