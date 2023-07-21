Актриса давно покинула Россию, но по-прежнему задевает соотечественников. Чулпан Хаматова стала особой, которую нещадно критикуют даже за события далекого прошлого.

Актриса давно покинула Россию, но по-прежнему задевает соотечественников. Чулпан Хаматова стала особой, которую нещадно критикуют даже за события далекого прошлого.Репутация артистки заметно испортилась в последние годы. Виной тому многочисленные комментарии, в которых звезда нелестно характеризует жителей РФ и обесценивает нетленные основы русской национальной идеи. Чулпан Хаматова фактически клеймит Россию, стирая из памяти исторически значимые этапы истории государства.Примечательно, что едкие высказывания доносятся из Латвии, куда знаменитость отправилась на ПМЖ. В беседе с Сергей Соседов заявил, что не удивлен отъездом актрисы и ее коллег-единомышленников."Дапкунайте литовка. Туда, как говорится, ей и дорога. Хаматова тоже туда-сюда", — высказался критик.Даже за рубежом Чулпан Хаматова не дает покоя звездному мужчине — пробивает на воспоминания и эмоции. Сергей Соседов, обращаясь к биографии актрисы, открыто усомнился в ее профессиональном мастерстве.По мнению критика, вклад в будущее уехавшей особы сделала ныне покойная народная артистка СССР Галина Волчек. Якобы своим статусом Чулпан Хаматова обязана бывшей начальнице, которая занимала должность худрука "Современника"."Зачем она ее пиарила, надувала и раздувала? А она именно надувала, как шар!"— возмутился журналист.Напомним, звезда театра и кино Чулпан Хаматова задумалась о возравращении в Россию. Актриса пришла к выводу, что это возможно, но она не готова вставать на колени и извиняться за свои поступки.