Заместитель Гусь-Хрустального межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении заведующей гусевского детского сада №12. Она подозревается в оказании услуг, не

Заместитель Гусь-Хрустального межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении заведующей гусевского детского сада №12. Она подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Напомним, в марте этого года во время прогулки детей обрушилась крыша прогулочной веранды садика. Девочка 2016 года рождения получила травмы. Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки. Татьяна