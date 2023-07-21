Ушел из жизни доктор экономических наук, профессор Валерий Кретинин. На 74 году жизни...

Ушел из жизни доктор экономических наук, профессор Валерий Кретинин.На 74 году жизни скоропостижно скончался Валерий Алексеевич Кретинин, доктор экономических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Владимирского филиала РАНХиГС.Об этом сообщил директор Владимирского филиала РАНХиГС Вячеслав Картухин.Валерий Алексеевич родился 9 мая 1950 г. Окончил Владимирский политехнический институт, получил образование в Российской академии государственной службы при Президенте.Более 35 лет работал в системе государственной и муниципальной службы. Участвовал в разработке и защите областных законов, стратегий, программ.Автор более 200 научных работ, опубликованных в нашей стране и за рубежом, в том числе 35 монографий и учебных пособий.Во Владимирском филиале РАНХиГС Валерий Алексеевич читал лекции и проводил практические занятия по различным дисциплинам. Большое внимание уделял диалогу со студентами, всегда давал обратную связь.Светлая память о Валерии Алексеевиче навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, кгворится в некрологе от имени коллектива Владимирского филиала РАНХиГС при Президенте РФ.