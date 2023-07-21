Ушёл из жизни бывший глава Вязниковского района Владимир Васильевич Лопухов. Ему было 65 лет,...

Ушёл из жизни бывший глава Вязниковского района Владимир Васильевич Лопухов.Ему было 65 лет, сообщил глава Владимира Дмитрий Наумов.- Я лично знал Владимира Васильевича, - отметил глава областного центра. - . Он был порядочным, надёжным и талантливым человеком, примером для своих коллег.Владимир Васильевич награждён Почетным знаком «Отличник профессионально-технического образования России», орденом «За вклад администрации в развитие потребительской кооперации», являлся заслуженным учителем Российской Федерации.Фото: пресс-служба администрации Владимира.