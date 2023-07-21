Ему было 65 лет.

Ушёл из жизни бывший глава Вязниковского района Владимир Васильевич Лопухов. Ему было 65 лет.Владимир Васильевич - выпускник Владимирского государственного педагогического института. Он работал учителем физики, директором школы и профучилища, трудился в органах КПСС. Избирался депутатом райсовета и Законодательного Собрания Владимирской области.Владимир Васильевич награждён Почетным знаком «Отличник профессионально-технического образования России», орденом «За вклад администрации в развитие потребительской кооперации», являлся заслуженным учителем Российской Федерации.В 2019 года ушёл в отставку с постов председателя совета и главы Вязниковского района.Прощание с усопшим пройдет в посёлке Никологоры.