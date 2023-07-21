Сегодня - День Казанской иконы Божьей Матери, особо чтимый людьми верующими и просто очень многими соотечественниками.

Сегодня - День Казанской иконы Божьей Матери, особо чтимый людьми верующими и просто очень многими соотечественниками. История праздника уходит в XVI век, когда Иван Грозный присоединил Казань, где девочкой Матроной была найдена чудотворная икона.В коллекции музея-заповедника «Александровская слобода» немало ее образов, исполненных мастерами в разное время. Среди них есть икона редкая, это «Богоматерь Казанская и Древо Иессеево», написанная в 1710-1720-х годах, в центре которой представлен образ Богоматери Казанской. Икона относится к семейным, которые стали появляться в XVI в., а столетие спустя Романовы уже заказывали изображения «государевых ангелов» регулярно. И.А. Короткова, хранитель коллекций музея-заповедника рассказывает: «По мнению специалистов, эта икона изначально находились в Александровской слободе. Позже, возможно, из-за ухудшения сохранности и, как это практиковалось в прошлом, ее передали в Благовещенский мужской монастырь в Александровском уезде. Предполагается, что «Богоматерь Казанская и Древо Иессеево» была заказом царской семьи. Это подтверждает подбор святых. В центре - образ Богоматери Казанской, который особо почитался Романовыми. По его периметру полуфигуры пророков, причем «составитель композиции» отобрал только Великих и пророков-царей. А изображение Аарона, ветхозаветного первосвященника, и жезл в его руке символизируют победу и продолжение царства».Известно, что тогда, в так называемое Новое время, на домашних богородичных иконах, как правило, изображали святых, тезоименитых членам семьи или имевших важное для заказчика значение. На вертикальных полях музейного образа слева – святой великомученик Никита, он был тезоименным Никиты Романовича, деда первого русского царя из династии Романовых. Кстати, это одно из подтверждений царского заказа. А вот справа имя святой (из-за утрат), к сожалению, определить невозможно.«Скорее всего, наша икона была подписная. Но до проведения реставрации на ней были сильные, невосстановимые утраты красочного слоя, особенно на краях и внизу. Поэтому надпись не сохранилась. Тем не менее специалисты по иконописи XVII века однозначно относят ее к раритетным образам», - заметила Е.В.Жилкина, главный хранитель музея-заповедника «Александровская слобода».В сегодняшний день нелишне вспомнить, что Казанская икона Божией Матери стала нашим достоянием и всенародной святыней, в решающие моменты истории она не раз оказывала помощь русскому воинству: во время присоединения Сибири, польской интервенции, Полтавской битвы, войны 1812 года.