В дополнение к стандартным тренажерам, в парке появился новый инклюзивный спортивный комплекс и баскетбольная площадка, сообщили в мэрии. Всесезонный спортивный комплекс снова работает. На

В дополнение к стандартным тренажерам, в парке появился новый инклюзивный спортивный комплекс и баскетбольная площадка, сообщили в мэрии. Всесезонный спортивный комплекс снова работает. На территории парка “Добросельский” его построили в 2020 году. Владимирцы оценили возможность сэкономить на спортзале, и стали активно заниматься на уличных тренажерах. Из-за постоянного использования, конструкциям потребовался ремонт. Тренажеры починили и поставили