В Группе компаний DeLavant и АО Владимирский хлебокомбинат новый управляющий. Совет...

В "Группе компаний DeLavant" и АО "Владимирский хлебокомбинат" новый управляющий.Совет Директоров предприятия единогласно выбрал на эту должность Владимира Лялина. На торжественном представлении нового руководителя побывал Александр Сыпченко.Этот хрустальный ключ от Группы Компаний DeLavant символизирует передачу дел новому управляющему Владимиру Лялину. Предприятия, выпускающие 180 тонн продукции в сутки, как и прежде в надежных, рабочих руках. Владимир Алексеевич представил свой план развития компании.Владимир Лялин, управляющий АО "Владимирский хлебокомбинат" и ГК "DeLavant":- Те подходы и те планы, которые стоят перед нами сейчас будут закончены, они будут продолжаться. Глобальных изменений не будет, это просто свежая как говориться кровь в бизнесе, которая даст выход на новые высоты.Ежедневно продукцию предприятий Группы Компаний ДеЛавант покупают около одного миллиона шестисот тысяч человек. Масштаб ответственности нового управляющего трудно переоценить.Николай Толбухин, председатель Совета народных депутатов г. Владимира:- Я всегда очень осторожен в оценках, но в данном случае могу сказать, что действительно человек, который понимает чем он занимается, любит то, что он делает и очень ответственный.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области:- Достаточно приличный срок проработал в качестве директора Вязниковского хлебокомбината и как вязниковец хочу отметить, что проявил себя действительно не только как высококлассный управленец, менеджер, но и как неравнодушный человекГруппа Компаний DeLavant известна и своей социальной работой. Только акции "Первоклассник" уже четверть века. В этом году подписано соглашение о сотрудничестве с Владимирским филиалом РАНХиГС, который дает студентам и выпускникам ряд новых возможностей. Запущен пилотный проект "Профориентация и трудоустройство выпускников детских домов".Ольга Хохлова, сенатор Российской Федерации:Мы очень тесно сотрудничаем много лет с предприятием. Вопросы которые мы вместе обсуждали, это конечно профориентация молодых людей, которые заканчивают школу и не знают куда им пойти в какой колледж, это и дети сироты.В состав группы компаний сегодня входят Владимирский и Вязниковский хлебокомбинаты, а также "Владимирский Хлеб" и "Сельхозавтотранс". Штат - свыше полутора тысяч человек. Смена Управляющего только усилит позиции Группы Компаний DeLavant на рынке, с гордостью говорит президент Российского союза пекарей Алексей Лялин.Алексей Лялин, президент Российского союза пекарей:- Компания в очень надежных руках и во многом он сегодня уже делает шаги очень правильные и сильные, которые я очень отмечаю и скажу, что это хорошая замена.За последнее десятилетие Группа Компаний DeLavant удостоена сотни российских и международных наград, но новое руководство и сотрудники предприятий уверены: лучшее еще впереди.Александр Сыпченко, Алексей Ковалёв Вести-Владимир