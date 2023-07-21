Работы ведутся в школах №2 и №7.

В Гусь-Хрустальном к 1 сентября обещают отремонтировать крыши двух школ. Работы ведутся в школах №2 и №7.Как рассказал Александр Авдеев, за помощью к нему обратилась мама первоклассника. Ольга Александровна сообщила, что в одном из корпусов учреждения течёт кровля.«Конструкция старая, изношенная, поэтому для безопасности всех учеников перевели в 1-й корпус. Детям пришлось заниматься в две смены. Ранее жители рассказали о протечке крыши 7-й школы. Выделили средства, работы идут», - пояснил губернатор.Глава региона подчеркнул, что с 1 сентября дети будут учиться в безопасных условиях.Странно, что такие сигналы до губернатора доходят от местных жителей, а не от главы Гусь-Хрустального. На лицо явный сбой в системе управления.