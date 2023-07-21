Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности направлено в городской суд.

В Гусь-Хрустальном заведующую детским садом будут судить за травмы 6-летней девочки. Об этом сообщили в прокуратуре.В начале марта во время прогулки на одной из веранд учреждения рухнула крыша. В результате 400 кг снега едва не придавили маленького ребёнка, который чудом выжил. Теперь руководитель детсада ответит за неочищенную крышу и травмы воспитанницы.Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности направлено в городской суд.