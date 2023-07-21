В Дагестане предположительно сотрудница Республиканского психо-неврологического диспансера положила подушку на лицо пациенту, который привязан к кровати резиновыми жгутами. Вторая ..

В Дагестане предположительно сотрудница Республиканского психо-неврологического диспансера положила подушку на лицо пациенту, который привязан к кровати резиновыми жгутами. Вторая медсестра снимает происходящее на телефон и смеется. Кадры издевательства появились в Сети, сообщает .Министерство здравоохранения Дагестана провел проверку и подтвердил факт жестокого обращения. Виновницами оказались две санитарки, по данным , их уже уволили.