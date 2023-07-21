Количество лотов в районах старой Москвы за минувшие шесть месяцев уменьшилось на 14%.
Количество лотов в районах старой Москвы за минувшие шесть месяцев уменьшилось на 14%.
На столичном рынке массовой недвижимости возник риск "затоваривания", то есть накопления такого объема товара, который превышает норму, необходимую для эффективного оборота. Разумеется, потенциальные покупатели о данного положения дел могут выиграть. Превышение предложения над спросом приводит к снижению цены. Однако для застройщиков ситуация ровно противоположная.
Эксперты полагают, что в отдельных локациях из-за "затоваривания" недвижимость могла потерять в стоимости до пяти процентов. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ". В итоге девелоперы придумали, как избавиться от нераспроданных студий и квартир в новостройках.
Для борьбы с нераспроданным жильем застройщики сегодня тормозят темпы ввода в эксплуатацию новостроек. Количество лотов в районах старой Москвы за минувшие шесть месяцев уменьшилось на 14%. При этом новые квартиры и студии вводятся в оборот на 24% реже.
В столице сегодня представлено до 22,5 тысяч объектов жилой недвижимости. Объем предложения, конечно, все еще превышает прошлогодний, но всего на девять процентов.
Для сравнение, разница в декабре 2022 и 2021 года превышала 60%. При этом количество лотов на рынке массовой недвижимости как в первом, так и во втором полугодии минувшего года росло на 26%.
Ранее стало известно о том, что государственные жилищные инспекции будут обязаны следить за решениями собраний собственников квартир на тему капремонта. Законопроект одобрила правительственная комиссия, отмечает .
Кроме того, была названа стоимость самого дорогого земельного участка на торгах в Подмосковье за неделю. По данным , им оказался участок на улице 8 Марта в Люберцах.