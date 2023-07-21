В Муроме будут судить местного жителя, который на чужом автомобиле врезался в трактор. В середине...

В Муроме будут судить местного жителя, который на чужом автомобиле врезался в трактор.В середине июля произошло ДТП вблизи деревни Макаровка. На месте происшествия сотрудники ДПС зафиксировали, что в автомобиле трое пьяных мужчин.Проверяя данные водителя, полицейские установили, что 28-летний житель Муромского района не имеет водительского удостоверения, а «Форд» принадлежит другому человеку, который, как выяснилось впоследствии, так же находился в машине. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Дело происходило следующим образом: с вечера и всю ночь мужчина распивал алкоголь с приятелями. Один из них предложил послушать музыку в автомобиле, припаркованном около дома. Вскоре все трое уснули прямо в салоне. Проснувшись под утро, фигурант задумал покататься на автомобиле вблизи деревни, но не справился с управлением и въехал в движущийся трактор, после чего – в отбойник.В настоящее время в отношении водителя возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.Фото УМВД России по Владимирской области