Они лежали в соседних палатах, и мужчина периодически приходил к соседке пить чай, сообщили в УМВД. 13 июля в дежурную часть полиции обратилась 36-летняя местная жительница. Женщина пояснила

Они лежали в соседних палатах, и мужчина периодически приходил к соседке пить чай, сообщили в УМВД. 13 июля в дежурную часть полиции обратилась 36-летняя местная жительница. Женщина пояснила полицейским, что у нее из палаты украли 11 тысяч рублей. В этот же день по горячим следам сотрудники полиции совместно с оперативниками задержали подозреваемого по ориентировке. Им