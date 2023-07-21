В воскресенье в парке культуры и отдыха «Дружба» пройдёт фольклорный праздник «Звучи, гармонь народная!». В полдень на главной сцене начнутся музыкальные выступления. Кроме того, с 11.30 в

В воскресенье в парке культуры и отдыха «Дружба» пройдёт фольклорный праздник «Звучи, гармонь народная!». В полдень на главной сцене начнутся музыкальные выступления. Кроме того, с 11.30 в парке будут работать интерактивные площадки с мастер-классами. Для гостей исполнят народные песни и танцы, познакомят детей и взрослых с традиционными музыкальными инструментами. Изюминкой праздника станут выступления гармонистов Владимирской