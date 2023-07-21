В селе Черкутино Владимирской области продолжают восстанавливать кровлю многоквартирного дома после...

В селе Черкутино Владимирской области продолжают восстанавливать кровлю многоквартирного дома после пожара.В селе Черкутино Собинского района продолжают восстанавливать кровлю многоквартирного дома на улице Мира. После пожара, вот уже месяц, жилье нещадно заливают дожди. Когда восстановят крышу? - выясняла Кристина Иванова.Екатерина Орехова закончила ремонт в своей квартире этой весной: новые обои, окна, полы. Теперь же в каждой комнате Екатерины стоит вот такая бочка. В этой - 200 литров. Наполняется при дожде за сутки.А то и быстрее. Смотря, какой дождь. За прогнозом погоды здесь теперь следят пристально. Последний ливень смыл оставшуюся надежду на спасение имущества.- Это одна из квартир 24-х квартирного дома.- Терпите, Терпите, люди, терпите.- И так месяц. В июне в одной из квартир случился пожар - дети играли спичками. Старая деревянная крыша сгорела дотла за 20 минут.- Кошмар, ты видишь, вся крыша...вся крыша уже.На собрании людям пообещали: кровлей займутся оперативно. И к работам действительно приступили быстро. Расчистили от головешек, рабочие занялись кладкой.Екатерина Орехова, жительница с.Черкутино:- 27 июня мы пришли в удивление, когда увидели, как эти сгоревшие кирпичи стали обратно класть. Дня два они его клали. Усердно. А через два дня они его усердно начали сбивать.После возмущения жильцов подвезли новый кирпич. К этому времени люди, на время разъехавшиеся по родственникам и знакомым, стали возвращаться в родные, еще сухие стены. После пожара и его тушения они, к счастью, пострадали не сильно.Екатерина Орехова, жительница с.Черкутино:- Приехал Фонд капитального ремонта. И, к нашему удивлению, кирпич стал сниматься. Опять. И это было уже 5-6 июля.Артур Асриянц, индивидуальный предприниматель:- Долго не могли найти отметку. Уровень вот этих вот столбов, этих вот парапетов, кладки. Если посмотрите, она везде разная.- То есть дело не в качестве кладки или кирпичей?- Нет, ну были, естественно замечания по кладке. Потому что здесь все это делалось в дождь. Скажем так, где-то размывало, где-то еще что-то."Размывало" все это время и сам дом. Пролило до первого этажа. Пошла плесень. Жильцы теперь закупают в свои квартиры пленку - импровизированный натяжной потолок спасает лучше крыши, которую вроде как ремонтируют уже не одну неделю. В районной администрации обещают выплатить пострадавшим компенсации: от 50 до 100 тысяч.- Один раз Разов был. Тогда, когда никого не было. То есть к народу он не подходил. И второй раз он приехал - постоял вон там.Александр Разов, глава администрации Собинского района:- Я здесь был достаточно раз. Наверно, пять или шесть раз. Да. С первого дня.Осмотрев кровлю, Александр Разов заключил: подрядчик работает качественно. Крыша непростая, на первом этапе, говорят строители, пришлось повозиться: были забиты вентканалы. Но, в целом, по мнению главы, темп неплохой. В день приезда нашей съемочной группы буквально за полдня установлена часть стропильной системы. Цена контракта - 11 миллионов.Александр Разов, глава администрации Собинского района:- Подрядчик профессиональный. Это при всех говорю вам на камеру. Он проводил работы в Доме культуры Черкутино - все можете оценить и снаружи, и изнутри. Задача стоит такая, чтобы через полторы недели уже протечек не было. Какие-то временные конструкции нужно делать.Сделать это сразу, по словам строителей, не позволяла технология. Жильцам же теперь предстоит еще один ремонт - в квартирах. И ста тысяч едва ли хватит. Впереди - и осенняя непогода. Окончательно сдать кровлю должны 1 октября.Кристина Иванова, Александр Чунаев, Вести "Владимир".