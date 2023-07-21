В селе Черкутино Владимирской области продолжают восстанавливать кровлю многоквартирного дома после...
В селе Черкутино Владимирской области продолжают восстанавливать кровлю многоквартирного дома после пожара.
В селе Черкутино Собинского района продолжают восстанавливать кровлю многоквартирного дома на улице Мира. После пожара, вот уже месяц, жилье нещадно заливают дожди. Когда восстановят крышу? - выясняла Кристина Иванова.
Екатерина Орехова закончила ремонт в своей квартире этой весной: новые обои, окна, полы. Теперь же в каждой комнате Екатерины стоит вот такая бочка. В этой - 200 литров. Наполняется при дожде за сутки.
А то и быстрее. Смотря, какой дождь. За прогнозом погоды здесь теперь следят пристально. Последний ливень смыл оставшуюся надежду на спасение имущества.
- Это одна из квартир 24-х квартирного дома.
- Терпите, Терпите, люди, терпите.
- И так месяц. В июне в одной из квартир случился пожар - дети играли спичками. Старая деревянная крыша сгорела дотла за 20 минут.
- Кошмар, ты видишь, вся крыша...вся крыша уже.
На собрании людям пообещали: кровлей займутся оперативно. И к работам действительно приступили быстро. Расчистили от головешек, рабочие занялись кладкой.
Екатерина Орехова, жительница с.Черкутино:
- 27 июня мы пришли в удивление, когда увидели, как эти сгоревшие кирпичи стали обратно класть. Дня два они его клали. Усердно. А через два дня они его усердно начали сбивать.
После возмущения жильцов подвезли новый кирпич. К этому времени люди, на время разъехавшиеся по родственникам и знакомым, стали возвращаться в родные, еще сухие стены. После пожара и его тушения они, к счастью, пострадали не сильно.
Екатерина Орехова, жительница с.Черкутино:
- Приехал Фонд капитального ремонта. И, к нашему удивлению, кирпич стал сниматься. Опять. И это было уже 5-6 июля.
Артур Асриянц, индивидуальный предприниматель:
- Долго не могли найти отметку. Уровень вот этих вот столбов, этих вот парапетов, кладки. Если посмотрите, она везде разная.
- То есть дело не в качестве кладки или кирпичей?
- Нет, ну были, естественно замечания по кладке. Потому что здесь все это делалось в дождь. Скажем так, где-то размывало, где-то еще что-то.
"Размывало" все это время и сам дом. Пролило до первого этажа. Пошла плесень. Жильцы теперь закупают в свои квартиры пленку - импровизированный натяжной потолок спасает лучше крыши, которую вроде как ремонтируют уже не одну неделю. В районной администрации обещают выплатить пострадавшим компенсации: от 50 до 100 тысяч.
- Один раз Разов был. Тогда, когда никого не было. То есть к народу он не подходил. И второй раз он приехал - постоял вон там.
Александр Разов, глава администрации Собинского района:
- Я здесь был достаточно раз. Наверно, пять или шесть раз. Да. С первого дня.
Осмотрев кровлю, Александр Разов заключил: подрядчик работает качественно. Крыша непростая, на первом этапе, говорят строители, пришлось повозиться: были забиты вентканалы. Но, в целом, по мнению главы, темп неплохой. В день приезда нашей съемочной группы буквально за полдня установлена часть стропильной системы. Цена контракта - 11 миллионов.
Александр Разов, глава администрации Собинского района:
- Подрядчик профессиональный. Это при всех говорю вам на камеру. Он проводил работы в Доме культуры Черкутино - все можете оценить и снаружи, и изнутри. Задача стоит такая, чтобы через полторы недели уже протечек не было. Какие-то временные конструкции нужно делать.
Сделать это сразу, по словам строителей, не позволяла технология. Жильцам же теперь предстоит еще один ремонт - в квартирах. И ста тысяч едва ли хватит. Впереди - и осенняя непогода. Окончательно сдать кровлю должны 1 октября.
Кристина Иванова, Александр Чунаев, Вести "Владимир".