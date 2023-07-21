На видео с авторегистратора видно, как мама с коляской пытается перебежать дорогу. В один момент легковушка сносит коляску с малышом в кусты. Напомним, жуткая авария произошла вчера, 20 июля, в

На видео с авторегистратора видно, как мама с коляской пытается перебежать дорогу. В один момент легковушка сносит коляску с малышом в кусты. Напомним, жуткая авария произошла вчера, 20 июля, в Муроме. Мама с коляской решила перебежать дорогу в неположенном месте, хотя рядом находился пешеходный переход. В момент, когда женщина добежала почти до середины дороги, коляску